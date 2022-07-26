В РК наращивает экспорт мороженого

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В первом полугодии экспорт южнокорейского мороженого вырос на 14% в годовом исчислении, составив 50 млн долларов. Импорт аналогичной продукции вырос за тот же период на 0,3%, составив 28 млн долларов. Оба показателя являются максимальными за полугодие. Такие данные представило 26 июля таможенное управление РК. В прошлом году поставки за рубеж данной продукции также достигли рекордной отметки, составив 72 млн долларов. То же самое касается и импорта – 52 млн долларов. Профицит торгового баланса в первой половине этого года составил 21 млн 400 тыс. долларов. Это больше, чем максимальный годовой показатель, зафиксированный в 2012 году (21 млн 300 тыс. долларов). Профицит торгового баланса в этом сегменте сохраняется 14 лет подряд. Крупнейшими покупателями южнокорейского мороженого являются США, Филиппины, Канада и Вьетнам. Бо́льшая часть импорта мороженого также приходится на поставки из США – 38%. На втором месте Франция, на третьем Таиланд.