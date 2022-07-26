В РК прошли крупномасштабные учения ВВС

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Ударные вертолёты Apache южнокорейской армии поднялись в небо и резко снизились, выполняя тактический манёвр. Его цель – уклониться от контратаки противника и обеспечить безопасность военнослужащих, которым поручено захватить объект, контролируемый условным противником. Это захватывающее зрелище развернулось 25 июля на двух армейских объектах в Ичхоне и Янпхёне провинции Кёнгидо. Там проходили крупнейшие учения с момента основания южнокорейских военно-воздушных сил. Наблюдать за ними пригласили журналистов. 16 вертолётов Apache отрабатывали проникновение в указанное место для выявления и устранения потенциальной опасности. Затем на помощь им прилетели 13 вертолётов Black Hawk и пять Chinook. Они доставили в общей сложности около двухсот военнослужащих и необходимое снаряжение для обеспечения безопасности захваченного объекта. В ходе учений ударные вертолёты вели огонь из пушек и пулемётов. В соответствии с южнокорейской военной доктриной, авиационные средства могут психологически парализовать противника и сыграть ключевую роль в ходе войны. Командир первой армейской авиационной бригады полковник Чхве Чжэ Хёк напомнил, что «воздушные средства необходимы для обеспечения побед в наземных боевых действиях, благодаря их быстрой мобильности и подавляющей огневой мощи». Он обещал постоянно поддерживать их в состоянии готовности, чтобы «в случае необходимости сокрушить врага».