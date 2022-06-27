Кабинет министров утвердил создание полицейского управления

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26 июля на заседании кабинета министров РК одобрен проект постановления об изменении структуры министерства административного управления и безопасности. Оно предусматривает создание полицейского управления в структуре министерства. Новый орган возглавит суперинтендант, которому будут подчинены 12 сотрудников полиции высоких рангов и один гражданский служащий. Управление создаётся в целях осуществления министром административного управления и безопасности более системного юридического контроля за работой полицейского управления РК и государственного комитета по вопросам полиции. Новое управление в составе министерства приступит к работе второго августа. Премьер-министр РК Хан Док Су отметил, что его работа будет заключаться в оказании административной поддержки управлению полиции РК. Тем самым он отверг опасения по поводу того, что инициатива правительства является нарушением принципа независимости полиции. Он призвал министра административного управления и безопасности активизировать диалог с полицией, чтобы как можно скорее устранить спорные моменты.