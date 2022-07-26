США подтвердили важность совместных военных учений с РК

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Военные учения РК и США внесут вклад в укрепление боеготовности вооружённых сил двух стран на Корейском полуострове. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, выступая 25 июля в Вашингтоне на закрытой встрече с представителями Фонда южнокорейско-американского союза и Военного братства ВС США в РК. Участники мероприятия обменялись мнениями о важности союза двух стран, а также о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Была подчёркнута необходимость укрепления сотрудничества в сферах безопасности, экономики и технологий. Представители Фонда южнокорейско- американского союза представили Курту Кэмпбеллу политику правительства президента РК Юн Сок Ёля, указав, что взаимодействие двух стран будет носить более широкий характер.