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Политика

США подтвердили важность совместных военных учений с РК

Write: 2022-07-26 13:25:29Update: 2022-07-26 15:15:59

США подтвердили важность совместных военных учений с РК

Photo : KBS News

Военные учения РК и США внесут вклад в укрепление боеготовности вооружённых сил двух стран на Корейском полуострове. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, выступая 25 июля в Вашингтоне на закрытой встрече с представителями Фонда южнокорейско-американского союза и Военного братства ВС США в РК. Участники мероприятия обменялись мнениями о важности союза двух стран, а также о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Была подчёркнута необходимость укрепления сотрудничества в сферах безопасности, экономики и технологий. Представители Фонда южнокорейско- американского союза представили Курту Кэмпбеллу политику правительства президента РК Юн Сок Ёля, указав, что взаимодействие двух стран будет носить более широкий характер. 
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