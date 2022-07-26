Региональные аэропорты возобновляют международные рейсы

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26 июля возобновляются полёты между городами Чхончжу южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто и Далатом во Вьетнаме. Таким образом, впервые за 2,5 года семь региональных международных аэропортов РК возобновили авиасообщение с другими странами, которое было частично или полностью приостановлено во время пика коронавирусной пандемии. Это аэропорты Кимпхо, Кимхэ, Чечжу, Чхончжу, Тэгу, Муан и Янян. 28 мая аэропорт Тэгу первым из региональных международных аэропортов возобновил рейсы за рубеж. Постепенно этому примеру последовали другие региональные аэропорты. В октябре Корейская корпорация аэропортов примет участие во Всемирном форуме в Лас-Вегасе, чтобы обсудить с зарубежными партнёрами вопросы восстановления прежних маршрутов и открытия новых. Совместно с туристическими компаниями и авиаперевозчиками планируется проводить различные акции для повышения спроса на международные рейсы.