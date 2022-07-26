Ожидаемая продолжительность жизни в РК – 83,5 года

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Ожидаемая продолжительность жизни в РК составила 83,5 года, что на 3 года больше среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщили 26 июля в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК со ссылкой на доклад ОЭСР за 2022 год. Лидером по этому показателю является Япония – 84,7 года. За десять лет продолжительность жизни в РК выросла на 3,3 года. При этом уровень предотвратимой смертности по состоянию на 2019 год составил 147 человек на 100 тыс. населения. Средняя отметка по ОЭСР составила 215,2. Данный показатель в РК демонстрирует положительную тенденцию, постоянно сокращаясь. В 2009 году он составлял 237 человек. Одновременно доля людей в возрасте старше 15 лет, страдающих ожирением и избыточным весом, выросла с 30,2% в 2010 году до 37,8% в 2020 году. Это второй низкий показатель в мире после Японии, где он составляет 27,2%. Средний уровень среди стран ОЭСР - 58,7%.