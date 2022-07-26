МВФ понизил прогноз роста экономики РК на 2022 год

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста южнокорейской экономики на текущий год на 0,2% по сравнению с апрельским прогнозом. Теперь он составляет 2,3%. По данным министерства планирования и финансов РК, сокращение прогноза роста южнокорейской экономики на этот год меньше, чем среднее сокращение аналогичного показателя для развитых стран на 0,8%. Южнокорейская экономика сталкивается с риском стагфляции, то есть, сочетанием замедления роста и высокой инфляции из-за повышенной экономической неопределённости в мире. Рост южнокорейской экономики в период с апреля по июнь составил 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако есть опасения, что рост экспорта и инвестиций могут быть подорваны глобальным экономическим спадом. Нынешний всплеск пандемии COVID-19 также может повлиять на восстановление потребительской активности. Ситуацию ухудшает резкий рост цен на нефть и другое сырьё. Резкое ослабление южнокорейской валюты по отношению к доллару привело к росту стоимости импорта. МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,2%, что на 0,4% ниже апрельского прогноза. В качестве причины названы высокая инфляция в США и Европе, а также замедление экономического роста в Китае.