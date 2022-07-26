Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Президент США провёл переговоры с главой SK Group

Write: 2022-07-27 10:46:21Update: 2022-07-27 18:27:32

Photo : YONHAP News

Президент США Джо Байден провёл 26 июля в режиме видеоконференции переговоры с председателем SK Group Чхве Тхэ Воном. Стороны обсудили ряд важных тем, в том числе, дополнительные инвестиции SK Group в производство полупроводников и аккумуляторов для электромобилей, развитие зелёной энергетики и биофармацевтики в США. Ожидаемый объём инвестиций составит 29 трлн вон (22 млрд долларов). Изначально планировалось провести личную встречу, но планы изменились в связи с тем, что глава Белого дома оказался инфицирован коронавирусом. Джо Байден назвал инвестиционный план южнокорейского конгломерата «историческим». По его мнению, он внесёт существенный вклад в развитие производства и создание новых рабочих мест. С мая текущего года американский президент в третий раз встречается с главами южнокорейских компаний. Ранее он провёл переговоры с вице-председателем Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном и председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >