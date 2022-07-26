Президент США провёл переговоры с главой SK Group

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Президент США Джо Байден провёл 26 июля в режиме видеоконференции переговоры с председателем SK Group Чхве Тхэ Воном. Стороны обсудили ряд важных тем, в том числе, дополнительные инвестиции SK Group в производство полупроводников и аккумуляторов для электромобилей, развитие зелёной энергетики и биофармацевтики в США. Ожидаемый объём инвестиций составит 29 трлн вон (22 млрд долларов). Изначально планировалось провести личную встречу, но планы изменились в связи с тем, что глава Белого дома оказался инфицирован коронавирусом. Джо Байден назвал инвестиционный план южнокорейского конгломерата «историческим». По его мнению, он внесёт существенный вклад в развитие производства и создание новых рабочих мест. С мая текущего года американский президент в третий раз встречается с главами южнокорейских компаний. Ранее он провёл переговоры с вице-председателем Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном и председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном.