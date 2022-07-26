Ожидаемая инфляция в РК составила 4,7%

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По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в июле 4,7%, увеличившись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый высокий показатель с 2008 года, когда начался подсчёт ожидаемой инфляции. Как сообщил 27 июля представитель Банка Кореи, ожидаемая инфляция достигла высокого уровня из-за роста цен на энергоносители и сырьё, а настроения потребителей упали до самого низкого уровня с сентября 2020 года. Их индекс составил в июле 86 пунктов, что на 10,4 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Данные об ожидаемой инфляции тщательно отслеживаются, поскольку её рост может побудить население требовать повышения заработной платы из-за ожиданий снижения их реальной покупательной способности. В свою очередь, рост заработной платы может в конечном итоге стимулировать и без того высокую инфляцию.