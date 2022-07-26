В Пхеньяне прошла конференция ветеранов Корейской войны

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В Пхеньяне состоялась конференция ветеранов Корейской войны, приуроченная к 69-й годовщине подписания перемирия в трёхлетнем конфликте. В Северной Корее войну называют Великой отечественно-освободительной, а день подписания перемирия 27 июля 1953 года отмечают как День победы. По сообщению агентства ЦТАК, на конференции присутствовали председатель кабинета министров Ким Док Хун и члены президиума Политбюро ЦК ТПК. Лидер страны Ким Чон Ын в списке участников не упоминается. Он не появлялся на публике почти три недели, с 9 июля. С докладом на конференции выступил секретарь президиума Политбюро ЦК ТПК по организационным вопросам Чо Ён Вон. Он отметил, что «на этой земле война ещё не окончена». «Выбранный нами революционный путь, который унаследует следующее поколение, сопровождается острой конфронтацией с империализмом»,- подчеркнул Чо Ён Вон.