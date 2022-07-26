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Экономика

РК и АСЕАН работают над повышением эффективности FTA

Write: 2022-07-27 12:55:03Update: 2022-07-27 13:20:27

РК и АСЕАН работают над повышением эффективности FTA

Photo : YONHAP News

РК предложила Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключить соглашение о цифровых технологиях и системах в рамках действующего соглашения о свободной торговле (FTA). Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, предложение прозвучало в ходе состоявшегося 27 июля в формате видеоконференции заседания комитета по реализации соглашения, подписанного в 2006 году. Южнокорейская сторона предложила план сотрудничества по вопросам реформирования правил обозначения страны-производителя, регулирования обмена товарами и услугами, восстановления цепочек поставок, инвестиционной деятельности, продовольственной безопасности. АСЕАН является вторым по величине торговым партнёром РК. Объем двусторонней торговли составил в 2021 году 176,5 млрд долларов. Это почти в три раза больше, чем в 2006 году. 
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