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Политика

Биомедицина превратится в РК в стратегическую отрасль

Write: 2022-07-27 13:29:16Update: 2022-07-27 13:29:59

Биомедицина превратится в РК в стратегическую отрасль

Photo : YONHAP News

Правительство РК планирует развивать биомедицину в качестве стратегической отрасли. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 27 июля на заседании правительства по вопросам экономики. По его словам, данная отрасль ставит своей целью защиту здоровья населения, одновременно предоставляя высокооплачиваемые рабочие места. Это способствует росту отечественной экономики в целом. Глава государства отметил, что правительство окажет профильным компаниям широкую финансовую поддержку, чтобы они могли полностью сосредоточиться на создании новых лекарственных препаратов, прежде всего, вакцин. Кроме того, они получат помощь в коммерциализации новейших технологий, в том числе, путём сокращения сроков одобрения новинок. Президент напомнил, что важным фактором в сферах научных исследований и инвестиций является улучшение правил регулирования отрасли. 
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