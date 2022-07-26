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Политика

Премьер-министр РК поблагодарил страны ООН за помощь в Корейской войне

Write: 2022-07-27 13:44:23Update: 2022-07-27 14:19:57

Премьер-министр РК поблагодарил страны ООН за помощь в Корейской войне

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Хан Док Су выразил благодарность странам-членам ООН, направившим свои войска для участия в Корейской войне. Без их самопожертвования и преданности не было бы современной РК,- заявил Хан Док Су, выступая 27 июля на церемонии по случаю 69-й годовщины перемирия в Корейской войне. Он подчеркнул, что каждый южнокореец, который сегодня наслаждается свободой и процветанием, в долгу перед военнослужащими сил ООН, которые сражались на стороне Юга. Премьер-министр напомнил, что 22 страны направили своих солдат на Корейский полуостров. Они сражались 1.129 дней, около 37 тысяч из них погибли, а около 113 тысяч пропали без вести или получили ранения. Благодаря их подвигу, РК превратилась из страны, получающей международную помощь, в страну, оказывающую поддержку другим странам. 
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