Повышение ставки ФРС США окажет ограниченное влияние на рынок РК

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Последнее повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, как ожидается, окажет ограниченное влияние на южнокорейский финансовый рынок. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо в ходе состоявшейся 27 июля встречи с руководителями финансовых органов страны. Решение ФРС не стало неожиданностью, и глобальные финансовые рынки спокойно восприняли повышение ставки,- сказал Чху Гён Хо. ФРС повысила ставку на 0,75%, чтобы обуздать высокую инфляцию. Она составила 2,25-2,5%. В результате процентная ставка в США впервые с февраля 2020 года превысила учётную ставку Банка Кореи, которая составляет 2,25%. Разрыв в ставках между двумя странами вызывает опасения по поводу оттока капитала, который ещё больше ослабит национальную валюту по отношению к доллару. А это, в свою очередь, ускорит инфляцию. Вице-премьер отверг эти опасения. Если доходность облигаций резко возрастёт, правительство может выкупить их,- отметил он. Ранее правительство РК заявило, что рассмотрит возможность реализации мер по стабилизации рынка, если в этом возникнет необходимость.