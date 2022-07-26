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Экономика

Индекс деловой активности сокращается второй месяц подряд

Write: 2022-07-28 11:32:42Update: 2022-07-28 11:55:46

Индекс деловой активности сокращается второй месяц подряд

По данным Банка Кореи, индекс деловой активности в стране в июле составил 80 пунктов, снизившись на 2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый низкий показатель с февраля 2021 года. Отметка ниже ста пунктов означает преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. В Банке Кореи отмечают, что ощущаемая ситуация на рынке ухудшается на фоне опасений о замедлении роста в связи с высокой инфляцией и повышением учётных ставок в крупных странах. В производственной сфере индекс сократился на 3 пункта, составив 80 пунктов. В секторе первичных материалов индекс снизился на 22 пункта, в секторе коммуникационного оборудования - на 9 пунктов, в секторе химической продукции - на 8 пунктов. В непроизводственной сфере он сократился на 2 пункта. Индекс экономической активности, учитывающий индекс потребительской активности, снизился на 4,7 пункта, составив 97,8 пункта.
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