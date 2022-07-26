Польша закупит в РК бронетехнику и самолёты

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28 июля правительство Польши подписало рамочный контракт на приобретение современных вооружений южнокорейского производства. Будут закуплены 48 самолётов FA-50, 980 боевых танков К2 и 648 самоходных гаубиц К9. Для Польши это один из «самых важных и крупнейших» оборонных заказов за последние годы. Согласно контракту, 180 танков будут поставлены с южнокорейских заводов, причём поставки начнутся уже в этом году. 800 танков будут позднее изготовлены на территории Польши. 48 гаубиц К9 поступят в Польшу в этом году, затем будут заказаны ещё 600. А поставка 48 истребителей FA-50 начнётся со следующего года. Корейская аэрокосмическая корпорация построит в Польше центр технического обслуживания и ремонта истребителей, чтобы обеспечить их стабильную эксплуатацию. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что южнокорейские системы вооружений лучше всего подходят для удовлетворения потребностей обороны его страны с учётом таких аспектов как технологии, затраты и сроки развёртывания. Генеральный директор Корейской аэрокосмической корпорации Ан Хён Хо отметил, что Европа является для РК не менее важным рынком, чем США.