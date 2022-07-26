BNP Paribas: Июльский индекс потребительских цен в РК увеличится на 6,5%

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В июле рост индекса потребительских цен составит в РК 6,5% в годовом исчислении и 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Такой прогноз озвучил 28 июля французский банк BNP Paribas. Данный индекс показывает относительное изменение стоимости потребительской корзины в отчётный период по сравнению с базовым. В июне показатель вырос на 6% в годовом исчислении. Это самый большой рост с ноября 1998 года. Экономист BNP Paribas Юн Чжи Хо отмечает, что значительное влияние на рост показателя оказал рост цен на сельскохозяйственную продукцию, связанный со сложными погодными условиями. Прогноз роста индекса потребительских цен на этот год увеличен на 0,9% по сравнению с предыдущим прогнозом до 5,5%, а на следующий год - на 0,9% до 3,5%. Отмечается, что инфляция достигнет пика в сентябре этого года, а во второй половине следующего года упадёт до прежней отметки в 2%.