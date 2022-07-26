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Политика

Представители РК и США обсудили политику в отношении Пхеньяна

Write: 2022-07-28 12:52:10Update: 2022-07-28 15:09:39

Представители РК и США обсудили политику в отношении Пхеньяна

Photo : YONHAP News

Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, находящаяся с визитом в Сеуле, встретилась 27 июля с рядом руководителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Главным образом обсуждались вопросы взаимодействия Сеула и Вашингтона в решении северокорейских проблем. В ходе делового обеда с заместителем министра иностранных дел РК Чо Хён Доном обсуждались двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы. Дипломаты высказались за скорейшее возобновление работы Консультативной группы высокого уровня по вопросам расширенного сдерживания (EDSCG). Они сошлись во мнении, что первоочередное внимание следует уделить ядерной и ракетной угрозам Пхеньяна. В тот же день Нуланд встретилась со спецпредставителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном. Стороны обсудили разрабатываемую Сеулом дорожную карту северокорейской политики. Данный план предполагает беспрецедентную экономическую поддержку и урегулирование вопросов безопасности в случае денуклеаризации Северной Кореи. Это первый за последние пять лет визит в РК помощника госсекретаря США по политическим вопросам.
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