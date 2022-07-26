Мэр Сеула посетит Сингапур и Вьетнам

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С 29 июля по 4 августа мэр Сеула О Сэ Хун нанесёт визит в Сингапур и Вьетнам. Он примет участие во Всемирном саммите городов (WCS), который проводится правительством Сингапура с 2010 года. Данное мероприятие является крупнейшей в мире площадкой для обсуждения вопросов комплексного развития городских территорий. Саммит будет проходить с 31 июля по 3 августа. О Сэ Хун выступит с докладом о развитии Сеула. Он познакомит участников мероприятия с передовой политикой южнокорейской столицы в сферах электронного правительства, углеродной нейтральности и по другим глобальным вопросам. Мэр Сеула встретится с представителями правительства Сингапура, в том числе, с министром национального развития Десмондом Ли. 2-3 августа О Сэ Хун посетит Вьетнам, который является одним из центров сосредоточения южнокорейских стартапов и крупных компаний, работающих за рубежом. Мэр Сеула обсудит с председателем Народного комитета Хошимина Фан Ван Маем вопросы расширения двусторонних партнёрских отношений.