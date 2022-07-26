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Политика

Президент РК призвал искоренить короткие продажи

Write: 2022-07-28 14:03:14Update: 2022-07-28 14:21:05

Президент РК призвал искоренить короткие продажи

Photo : KBS News

Президент РК Юн Сок Ёль дал указание прокуратуре и другим профильным ведомствам подготовить меры по искоренению коротких продаж на бирже. Имеется в виду продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть, берёт их в долг у брокера, надеясь заработать на падении стоимости актива. Как сообщили 28 июля в администрации президента, глава государства отметил рост опасений инвесторов по поводу незаконных коротких продаж, а также других действий, дестабилизирующих рынок. Он подчеркнул, что в этой ситуации инвесторы не могут доверять южнокорейскому рынку ценных бумаг. Следуя указанию президента, генеральная прокуратура, комитет финансового контроля и Корейская биржа провели совместное заседание, приступив к выработке мер противодействия незаконным манипуляциям на рынке. 
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