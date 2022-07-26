В РК началась выдача цифровых водительских удостоверений

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С 27 июля полицейские участки и центры сдачи экзаменов на вождение приступили к выдаче цифровых водительских удостоверений. Документ загружается в смартфон через специальное приложение и имеет такую же юридическую силу, как и водительские права в виде пластиковой карты. Цифровые права можно использовать во всех государственных учреждениях, банках, пунктах проката автомобилей, аэропортах и на избирательных участках. Они пригодны для таких бесконтактных операций как открытие банковских счетов или подача жалоб. С конца января этого года выдача цифровых водительских удостоверений осуществлялась в пилотном режиме в ряде районов Сеула и в Тэчжоне. За шесть месяцев министерство административного управления и безопасности выдало около 87 тысяч цифровых документов. Водительское удостоверение может быть загружено только в одно мобильное устройство после проверки личности владельца и в его присутствии. В 2023 году правительство планирует расширить систему таких документов, начав повсеместное оформление цифровых удостоверений личности жителя страны. В документ будут внесены полное имя его владельца, фотография, номер удостоверения личности, домашний адрес, а также QR-код, подтверждающий подлинность данных.