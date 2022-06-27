РК и Индонезия развивают сотрудничество

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28 июля в Сеуле состоялся южнокорейско-индонезийский саммит. Первая встреча президентов двух стран Юн Сок Ёля и Джоко Видодо стала частью усилий Сеула по созданию платформы для развития отношений с АСЕАН. Южнокорейское правительство продолжает придерживаться основных направлений «Новой южной политики», принятой при предыдущей администрации, стремясь к наращиванию многостороннего сотрудничества в сфере безопасности. В ходе саммита обсуждались вопросы взаимодействия в области экономической безопасности, в том числе, поставки ископаемых ресурсов. Было принято решение о формировании стратегического партнёрства, объединяющего индонезийские ресурсы и южнокорейские технологии. Достигнута договорённость о расширении участия южнокорейских компаний в проекте строительства новой столицы Индонезии, стоимость которого оценивается в 35 млрд долларов. Помимо этого, президенты решили продолжить обсуждение проблемы выплат Индонезией своей части расходов на совместный проект создания перспективного многофункционального истребителя KF-21. Обсуждается возможность частичного погашения задолженности Индонезии поставками определённых товаров, включая пальмовое масло.