В июле рост потребительских цен в РК превысит 6%

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По прогнозу правительства РК, в июле рост потребительских цен превысит 6%. Об этом заявил 29 июля первый заместитель министра планирования и финансов Пан Ги Сон. Июньская инфляция составила 6%, что стало самым высоким показателем с ноября 1998 года. Несмотря на сложную ситуацию с потребительскими ценами, есть некоторые положительные признаки,- отметил замминистра. В частности, по состоянию на 28 июля, средняя цена бензина на южнокорейских автозаправках составила 1.915 вон за литр, то есть, опустилась ниже 2.000 вон. При условии сохранения данной тенденции, на следующей неделе бензин может оказаться дешевле 1.900 вон за литр. Кроме того, в последнее время снижаются мировые цены на сырьё и зерновые, хотя они и отражаются на внутренних ценах с некоторой задержкой. В этой связи сохраняется фактор нестабильности цен на наиболее востребованные продукты во время осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. В августе власти примут меры по их стабилизации,- добавил Пан Ги Сон.