В РК выразили сожаление по поводу высказываний Ким Чон Ына

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК выразила «глубокое сожаление» по поводу критики в адрес президента Юн Сок Ёля со стороны северокорейского лидера Ким Чон Ына. Выступая 28 июля на брифинге, представитель администрации Кан Ин Сон заявила, что правительство обеспечит безопасность страны, сохраняя готовность дать эффективный отпор любым недружественным действиям со стороны Севера и полагаясь на крепкий союз с США. Кан Ин Сон призвала Пхеньян вернуться к диалогу о денуклеаризации в целях сохранения мира на Корейском полуострове. Как сообщило агентство ЦТАК, выступая с речью по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны 1950-1953 годов, северокорейский лидер Ким Чон Ын заявил, что в Северной Корее помнят неосторожные высказывания Юн Сок Ёля до и после прихода к власти. Он подчеркнул, что Пхеньян не может просто наблюдать за подобными действиями Юн Сок Ёля и «военных бандитов» Юга.