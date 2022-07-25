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Политика

Президент РК ознакомился с эпидемической ситуацией

Write: 2022-07-29 13:06:20Update: 2022-07-29 13:18:17

Президент РК ознакомился с эпидемической ситуацией

Photo : YONHAP News

29 июля президент РК Юн Сок Ёль провёл заседание Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, ознакомившись с эпидемической ситуацией и мерами по сдерживанию распространения коронавируса. Глава государства отметил, что в рамках новой волны заражений коронавирус распространяется быстрее, чем ожидалось. Тем не менее, восстановление обычной повседневной жизни будет продолжаться. Участники заседания отметили необходимость  сокращения количества тяжёлых больных и снижения уровня смертности. Президент призвал органы здравоохранения выработать меры решения таких проблем как недостаточное количество центров тестирования на COVID-19 и высокая стоимость тестов. Он призвал их приложить усилия для обеспечения достаточного количества вакцин и больничных коек. «Правительство сделает всё, что в его силах, чтобы защитить безопасность людей»,- сказал глава государства. 
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