Ситуация в мире понизит темпы роста экспорта РК

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Ухудшение ситуации в мировой экономике отрицательно скажется на темпах роста южнокорейского экспорта. Об этом говорится в докладе отдела внешней торговли исследовательского бюро Банка Кореи. В документе отмечается, что, несмотря на замедление темпов роста после пика в первом квартале, южнокорейский экспорт сохраняет положительные показатели благодаря росту спроса на продукцию информационно-коммуникационных технологий, увеличению поставок в США и ЕС. Однако южнокорейская экспортная отрасль тонко реагирует на ситуацию в мире, поэтому замедление роста продолжится. Прогнозируется рост отрицательного влияния таких внешних факторов как повышение учётных ставок в крупнейших странах и ухудшение экономической ситуации в развивающихся государствах. Нехватка энергоносителей и снижение потребительской активности вызовут сокращение спроса. Следует учитывать также риски, связанные с возможными ограничительными мерами Пекина в рамках экономического противостояния США и Китая.