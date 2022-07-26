Правительство РК оптимизирует работу госучреждений

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Правительство РК приняло решение провести реформу госучреждений, сократив расходы и численность сотрудников. 29 июля министерство планирования и финансов одобрило соответствующую «дорожную карту». Она предусматривает оказание поддержки в реформировании 350 госучреждений, чтобы повысить их производительность и эффективность. Вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо отметил важность обеспечения высокоэффективного управления госучреждениями, учитывая, что они функционируют на средств, получаемые от налогов. На первом этапе представлены три основные задачи – повышение производительности госсектора, реформирование системы управления госучреждениями, укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами. В рамках озвученных задач решено оптимизировать численность персонала учреждений. Поставлена цель во втором полугодии сократить расходы госучреждений более чем на 10%. Будут также приняты меры по оптимизации зарплат сотрудников в соответствии с финансовым положением учреждений.