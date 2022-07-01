Торговый баланс РК является дефицитным четыре месяца подряд

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Южнокорейский экспорт составил в июле 60 млрд 700 млн долларов, что на 9,4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщили 1 августа в министерстве промышленности, торговли и энергетики, нынешний показатель является рекордным за июль с начала сбора соответствующей статистики в 1956 году. Рост экспорта сохраняется 21 месяц подряд. Зарубежные поставки нефтепродуктов выросли в июле на 86,5%, автомобилей – на 25,5%, аккумуляторов – на 11,8%, полупроводников – на 2,1% в годовом исчислении. Экспорт в США, Евросоюз, Индию, страны Ближнего Востока и АСЕАН увеличился, а в Китай сократился. Импорт составил 65 млрд 370 млн долларов, увеличившись на 21,8% в годовом исчислении. РК зависит от импорта для удовлетворения бóльшей части своих энергетических потребностей. Из-за роста мировых цен на сырьё, импорт энергоносителей вырос в июле на 90,5% в годовом исчислении до 18,5 млрд долларов. Дефицит торгового баланса составил 4 млрд 670 млн долларов. Импорт превышает экспорт с апреля, и впервые с 2008 года страна испытывает торговый дефицит в течение четырёх месяцев подряд.