РК и США укрепляют взаимодействие в военной сфере

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РК и США активизируют проведение совместных военных учений и возобновят стратегический диалог о расширенном сдерживании. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе переговоров министров обороны двух стран Ли Чжон Сопа и Ллойда Остина, состоявшихся 29 июля в Вашингтоне. Министры обсудили вопросы противодействия северокорейским угрозам, включая совместные военные учения, которые отменялись и сокращались с 2018 года. Достигнута договорённость в расширенном масштабе провести учения Eulji Freedom Shield, которые пройдут с 22 августа по 1 сентября. Они будут объединены с общенациональными учениями «Ыльчжи», которые проводятся для отработки готовности к чрезвычайным ситуациям, обеспечения защиты жизни и имущества граждан в случае чрезвычайного положения в стране. Министры сошлись во мнении, что возобновление в сентябре контактов в рамках Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) станет предупреждающим посланием в адрес Пхеньяна. Они констатировали, что ситуация на Корейском полуострове осложнилась из-за действий Севера. Ллойд Остин отметил, что у северокорейского режима в настоящее «самый активный период ракетных испытаний в его истории». Министры дали понять, что РК и США примут жёсткие меры, если Северная Корея проведёт ядерные испытания.