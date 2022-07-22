В партии Сила народа сохраняются внутренние противоречия

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31 июля лидер парламентской фракции правящей партии Сила народа Квон Сон Дон ушёл с должности исполняющего обязанности председателя партии. Он находился на этом посту 20 дней после того, как членство в партии её председателя Ли Чжун Сока было приостановлено на полгода. В соцсетях Квон Сон Дон заявил, что берёт на себя ответственность за сложную ситуацию, в которой оказалась правящая партия. Он обещал принять все возможные меры для нормализации положения в партии. Одновременно депутаты Юн Ён Чжин и Чо Су Чжин отказались от членства в Высшем совете партии. Они заявили, что правительство и политические партии должны полностью обновиться. Между тем, Ли Чжун Сок, временно отстранённый от членства в партии, подверг критике заявления о её возможном переходе под управление временного комитета, поскольку это может затруднить его возвращение к руководству партией. Он подчеркнул, что определённые силы даже не скрывают своих политических амбиций.