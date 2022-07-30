В РК возраст поступления в начальную школу будет снижен до пяти лет

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Как сообщили в министерстве образования РК, с 2025 года планируется снизить возраст поступления детей в начальную школу с нынешних шести до пяти лет. По словам министра образования Пак Сун Э, переход на новую систему займёт четыре года из-за нехватки учителей и школьных помещений. Для её вступления в силу необходимо достижение общественного консенсуса. При этом нынешняя система образования - шесть лет в начальной школе, по три года в средней и старшей школе и четыре года в университете - останется неизменной. Среднее девятилетнее образование по-прежнему останется обязательным. Среди других неотложных мер в области образования – передача под единое управление детских садов, которые находятся в ведении министерства образования и центров по уходу за детьми, находящихся в подчинении министерства здравоохранения и социального обеспечения. Кроме того, будет усилена образовательная поддержка людей с ограниченными возможностями, созданы 444 новых школьных класса для детей из мультикультурных семей.