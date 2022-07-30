На инаугурацию президента Колумбии отправится специальная делегация

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Президент РК Юн Сок Ёль направит специальную делегацию на инаугурацию нового президента Колумбии Густаво Петро, которая состоится 7 августа. Как сообщили в администрации президента, делегацию возглавит депутат Национального собрания от правящей партии Сила народа Пак Ток Хым. Южнокорейский лидер передаст личное послание новому президенту Колумбии, в котором выразит надежду на углубление двусторонних отношений в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений. Колумбия - единственная страна в Латинской Америке, которая участвовала в Корейской войне в качестве союзника Сеула. После установления дипломатических отношений в 1962 году между двумя странами развиваются дружественные отношения и сотрудничество в различных областях, включая политику, экономику и гуманитарные обмены,- сообщили в администрации президента.