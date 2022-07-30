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В РК в разгаре сезон летних отпусков. Морские пляжи заполнены отдыхающими, и там царит оживлённая атмосфера. Как сообщается в репортаже телерадиокомпании KBS, на пляже Кёнпхо в Канныне провинции Канвондо установлены разноцветные зонты, которые в сочетании с белым песком создают праздничную атмосферу. «Я думаю, что это хорошее лето, потому что у меня останутся хорошие воспоминания о замечательном пляжном отдыхе вместе с друзьями»,– сказал в интервью KBS один из отдыхающих на пляже Кёнпхо, житель столичного муниципального округа Кымчхон-гу Ли Сан Чжун. Известный на всю страну пляж Хэундэ в Пусане также заполнен людьми. Улыбки не сходят с лиц отдыхающих, которые снимают маски и с удовольствием играют в воде. В уезде Чанхын-гун провинции Чолла-Намдо проводится водный фестиваль. Когда и взрослые, и дети облиты водой, стресс от повседневной жизни куда-то исчезает. В городе Кимпхо провинции Кёнгидо, те, кто не мог поехать в отпуск, отдыхают недалеко от дома, играя в открытом бассейне в центре города. На крытом катке в столичном муниципальном округе Кансо-гу люди спасаются от изнуряющей жары, катаясь на коньках. Горожане, пытающиеся бороться с бессонницей в тропические ночи, заполнили не только парки на берегах реки Ханган в Сеуле, но и кинотеатры.