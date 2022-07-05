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Политика

Сеул потребовал от Пхеньяна соблюдать ДНЯО

Write: 2022-08-02 10:31:50Update: 2022-08-02 10:33:12

Сеул потребовал от Пхеньяна соблюдать ДНЯО

Photo : YONHAP News

Северная Корея является единственной страной в мире, которая открыто разрабатывает ядерное оружие, манипулируя Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил замминистра иностранных дел РК по многосторонним и глобальным вопросам Хам Сан Ук, выступая 1 августа в Нью-Йорке на 10-й Обзорной конференции ДНЯО. Он напомнил, что только в этом году Пхеньян 31 раз провёл испытания баллистических ракет и, как предполагается, завершил все технические приготовления для проведения седьмого ядерного испытания. Хам Сан Ук подчеркнул, что меры по решению северокорейской ядерной проблемы, предпринятые мировым сообществом, послужат не только сигналом для Пхеньяна, но и определят дальнейшую судьбу ДНЯО. Он потребовал от Севера прекратить любые недружественные действия, соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, выполнять все пункты ДНЯО и провести полную денуклеаризацию. Хам Сан Ук подчеркнул, что южнокорейская сторона открыта для диалога. 
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