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По данным Национального статистического управления, опубликованным 2 августа, потребительские цены в РК в июле выросли на 6,3% в годовом исчислении. Нынешний рост является самым высоким почти за 24 года, с ноября 1998 года. Уровень инфляции превышает 2% - целевой показатель Банка Кореи в среднесрочной перспективе - 16 месяцев подряд. Значительное влияние на увеличение потребительских цен оказало удорожание стоимости услуг, сельскохозяйственной продукции, тарифов на электроэнергию и газ. Рост цен на топливо составил 35,1%, на сельхозпродукцию - 7,1%. При этом цены на овощи возросли на 25,9% по сравнению с прошлым годом из-за частых дождей и жары. Индекс расходов на проживание, показывающий ощущаемые цены на продукты питания, одежду и жилье, вырос на 7,9%, Базовая инфляция, то есть, рост цен без учёта изменения стоимости сельскохозяйственных товаров и нефти, также достигла максимальной отметки с марта 2009 года, составив 4,5%.