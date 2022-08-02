Министр обороны РК посетит Австралию

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В период со 2 по 6 августа министр обороны РК Ли Чжон Соп посетит Австралию для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере оборонной промышленности. 4 августа он встретится с министром обороны Австралии Ричардом Марльзом. Их последняя встреча состоялась 12 июня в рамках межправительственного форума «Диалог Шангри-ла», проходившего в Сингапуре. Ожидается, что министры обменяются оценками ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове, обсудят вопросы сотрудничества в оборонной сфере, договорённости по которым были достигнуты в ходе саммита НАТО в июне. 5 августа Ли Чжон Соп совместно с Ричардом Марльзом посетит город Джилонг, где будет построен завод южнокорейской компании Hanwha Defense. Там будут производить самоходные гаубицы K-9 и бронетехнику. В декабре прошлого года РК заключила с Австралией контракт на поставку гаубиц K-9 на сумму 800 млн долларов. Кроме того, ведутся переговоры о поставках БМП AS21 Redback.