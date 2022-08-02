1 августа в РК 111.789 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 1 августа в стране зарегистрированы 111.789 новых случаев COVID-19. После начала новой волны заражений отметка впервые превысила рубеж в 110 тыс. человек. 568 случаев инфекции выявлены на карантинных пунктах в аэропортах, что является суточным максимумом с начала пандемии. Общее число заражённых с начала пандемии приблизилось к 20-миллионной отметке, превысив 19 млн 932 тыс. человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 282 человека, что на 5 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 16 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 25.084. Коэффициент смертности составляет 0,13%. Несмотря на рост заболеваемости, правительство не рассматривает возможность повторного введения карантинных ограничений.