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В Корее

1 августа в РК 111.789 новых случаев COVID-19

Write: 2022-08-02 11:09:28Update: 2022-08-02 11:11:15

1 августа в РК 111.789 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 1 августа в стране зарегистрированы 111.789 новых случаев COVID-19. После начала новой волны заражений отметка впервые превысила рубеж в 110 тыс. человек.  568 случаев инфекции выявлены на карантинных пунктах в аэропортах, что является суточным максимумом с начала пандемии. Общее число заражённых с начала пандемии приблизилось к 20-миллионной отметке, превысив 19 млн 932 тыс. человек.  В тяжёлом и критическом состоянии находятся 282 человека, что на 5 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 16 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 25.084. Коэффициент смертности составляет 0,13%. Несмотря на рост заболеваемости, правительство не рассматривает возможность повторного введения карантинных ограничений. 
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