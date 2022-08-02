РК и США расширяют сотрудничество в сфере науки и технологий

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Министр науки и информационно-коммуникационных технологий Ли Чжон Хо находится в США, чтобы лично наблюдать за запуском первого отечественного аппарата по исследованию Луны под названием «Танури». По плану он будет запущен 3 августа в 8:20 утра с помощью ракеты-носителя Falcon-9 частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies с базы космических сил США на мысе Канаверал. По данным министерства, Ли Чжон Хо встретился с представителями американского правительства, обсудив с ними вопросы взаимодействия в сфере науки и технологий. Он призвал американские власти уделить внимание южнокорейским компаниям-производителям полупроводников. 1 августа министр побеседовал в Вашингтоне с директором управления по научно-технической политике Белого дома Алондой Нельсон. Она поддержала инвестиции Samsung Electronics и SK Hynix в развитие сферы полупроводников в США. Ли Чжон Хо предложил расширить кадровые обмены в сфере науки, технологий, инженерии и математики, создав рабочую группу по малым модульным реакторам при южнокорейско-американском комитете по ядерной энергетике.