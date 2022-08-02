Участники ДНЯО выразили опасения по поводу ядерной угрозы Пхеньяна

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США, Великобритания, Франция и Северная Ирландия выразили опасения по поводу северокорейской ядерной программы. Они представили 1 августа в Нью-Йорке на 10-й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) совместное заявление, в котором говорится, что развитие ракетной и ядерной программ Северной Кореи представляет угрозу безопасности. В документе подчёркивается, что страны-участницы ДНЯО сохраняют стремление к полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР, которая должна соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, отказавшись от ядерных испытаний, пусков баллистических ракет и других подобных действий. Замминистра иностранных дел РК по многосторонним и глобальным вопросам Хам Сан Ук отметил, что Северная Корея является единственной страной в мире, которая открыто разрабатывает ядерное оружие, манипулируя Договором о нераспространении. Он напомнил, что только в этом году Пхеньян 31 раз провёл испытания баллистических ракет и, как предполагается, завершил все технические приготовления для проведения седьмого ядерного испытания. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что представители организации не имели доступа к северокорейским ядерным объектам в течение последних 13 лет. Представитель Евросоюза также выразил глубокую обеспокоенность ракетной и ядерной программами Пхеньяна, потребовав от него отказаться от оружия массового уничтожения. Премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил о готовности Токио противостоять ракетной и ядерной программам Севера в тесном сотрудничестве с мировым сообществом.