На Ближнем Востоке растёт спрос на корейские продукты питания

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В Дубае состоялось мероприятие, посвящённое приготовлению корейской уличной еды. В нём принимали участие жители разных стран Ближнего Востока. Они представили своё видение корейской кухни. В регионе растёт потребление корейских продуктов питания. В их числе лапша быстрого приготовления рамён, женьшень и другие. Участникам мероприятия давалось по 20 минут и определённый набор продуктов, в который входили квашеные овощи кимчхи, рамён и другие. Их возраст был столь же разнообразным, как и гражданство. Всего в конкурсе приняли участие 40 команд. При этом заявки подали около 300 команд. Такой интерес местных жителей вызван растущей популярностью южнокорейских сериалов и других контентов корейской культурной волны Халлю. Участники продемонстрировали высокое мастерство и выдумку, сочетающие корейский вкус и местный восточный колорит. Особой популярностью пользовались такие блюда как сэндвич с кимчхи, жареный рис с кимчхи, жареная курица. С января по июнь объём экспорта южнокорейских продуктов питания в шесть стран Ближнего Востока вырос на 40% в годовом исчислении.