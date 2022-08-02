2 августа максимальное за 3,5 месяца число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 2 августа в стране зарегистрированы 119.922 новых случая COVID-19. Это максимальный показатель за последние 3,5 месяца, с 15 апреля. 600 случаев инфекции выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну. За минувшие сутки подтверждены ещё пять случаев нового подварианта вируса Омикрон BA.2.75, а общее число случаев составило 14. Общее число заражённых с начала пандемии превысило 20 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 284 человека, что на 2 человека больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 26 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 25.110. Коэффициент смертности составляет 0,13%.