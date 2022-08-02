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Политика

РК укрепляет позиции на рынке вооружений

Write: 2022-08-03 11:00:18Update: 2022-08-03 11:39:34

РК укрепляет позиции на рынке вооружений

Photo : YONHAP News

В последнее время южнокорейская оборонная промышленность выступает в качестве альтернативного поставщика на мировом рынке вооружений, предлагая продукцию, приемлемую по качеству и цене. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на выводы аналитика исследовательского центра RAND Corporation Брюса Беннетта. Он отмечает, что южнокорейские производители активно выходят на международный рынок, успешно конкурируя с крупнейшими игроками. При этом РК ориентируется на страны, которые не могут приобретать дорогостоящее вооружение американского производства. К примеру, Польша выбрала южнокорейские истребители FA-50, которые дешевле американских F-35, а также южнокорейские танки K-2 вместо американских US-M1. Кроме того, Польша купила южнокорейские самоходные гаубицы  K-9. США пока не представили на рынке свою альтернативу в данном сегменте. Южнокорейское вооружение отличается высоким качеством, что является залогом дальнейшего укрепления позиций РК на профильном рынке. 
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