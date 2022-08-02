Нэнси Пелоси: Визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая

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Визит на Тайвань никоим образом не противоречит политике США в отношении Китая. Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла на Тайвань 2 августа. Цель визита – «дать понять, что США не откажутся от приверженности Тайваню и гордятся дружбой, прошедшей испытание временем»,- отметила Пелоси в ходе состоявшейся 3 августа встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Между тем, МИД Китая выразил решительный протест США, отметив, что поездка Нэнси Пелоси нарушает принцип одного Китая, о приверженности которому заявляли в Вашингтоне. В Пекине предостерегли, что готовы пойти на любые меры для защиты территориальной целостности страны. Северокорейские власти «осуждают и отвергают вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос, полностью поддерживая справедливую позицию правительства Китая в пользу защиты государственного суверенитета и территориальной целостности»,- говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК. «Попытки США препятствовать развитию и укреплению Китая, осуществлению дела объединения обречены на провал»,- подчёркивается также в сообщении.