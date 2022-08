Photo : YONHAP News

Новый альбом Proof южнокорейской группы BTS, вышедший в июне, шестую неделю подряд входит в чарт TOP 200 Albums Billboard. 2 августа американский музыкальный журнал Billboard сообщил, что Proof находится на 49 месте в чарте. Другой альбом LOVE YOURSELF: Her, вышедший в сентябре 2017 года, занял 83-ю позицию в чарте Top Album Sales. В чарте Global 200 композиция Dynamite на 94-м месте, Butter на 126-м, My Universe на 139-м месте.