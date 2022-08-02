Сеул привлекает туристов из Вьетнама

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2 августа в Хошимине прошло мероприятие MY SOUL, SEOUL, нацеленное на ознакомление местных жителей с туризмом в РК. В его рамках были организованы выступления музыкальных групп K-POP, показы мод. Количество заявок на посещение мероприятия в 9 раз превысило запланированное количество мест. В показе мод принял участие мэр Сеула О Сэ Хун. Он рассказал о достопримечательностях южнокорейской столицы и сообщил о том, что на следующей неделе в Сеуле будет проходить фестиваль туризма Seoul Festa. Он отметил, что для туристов подготовлены различные культурные контенты, в числе которых автогонки электромобилей. В его рамках будет проходить масштабная акция скидок Shopping Festa, в которой примут участие около 3 тысяч отелей, универмагов и других объектов. В парках вдоль берегов реки Ханган будут организованы спортивные соревнования и показы фильмов. Мероприятие в Хошимине посетили около тысячи местных жителей. Особое внимание участников привлёк информационный центр, где можно было познакомиться с корейскими танцами и индустрией