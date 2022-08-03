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Политика

Главы парламентов РК и США встретятся в Сеуле

Write: 2022-08-04 10:19:41Update: 2022-08-04 10:21:44

Главы парламентов РК и США встретятся в Сеуле

Photo : YONHAP News

4 августа в Сеуле состоится встреча спикера Национального собрания РК Ким Чжин Пхё и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Будут обсуждаться вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, денуклеаризации Северной Кореи и экономического сотрудничества, в том числе, касающиеся формирования стратегического альянса четырёх мировых производителей полупроводников Chip 4. Во встрече примут участие лидеры парламентских фракций правящей партии Сила народа Квон Сон Дон и оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Хон Гын. Спикеры парламентов двух стран подведут итоги встречи на совместной пресс-конференции.  Во второй половине дня Нэнси Пелоси посетит пограничный пункт Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. По завершении визита в РК спикер Палаты представителей Конгресса США посетит Японию. 
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