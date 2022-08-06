В РК требуется изменение системы учёта рабочего времени

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РК следует подтянуть под мировые стандарты систему учёта рабочего времени, которая отличается негибкостью. Об этом сообщают эксперты Федерации корейских промышленников, ссылаясь на результаты сравнения ситуации в РК и таких странах как США, Япония, Германия, Великобритания и Франция. Отмечается, что в РК система учёта рабочего времени не учитывает специфику разных отраслей. Она действует в рамках 8 часов в день и 40 часов в неделю. В США и Великобритании в расчёт берётся недельная квота на длительность рабочего времени, а в Германии - суточная. Кроме того, в РК допустимая длительность сверхурочной работы регулируется в пределах рабочей недели. В то же время в США ограничений на сверхурочную работу нет, в Японии регулируется в пределах месяца, а во Франции – в пределах года, что позволяет эффективно решать проблему временного повышения загруженности в промышленности. В США, Японии, Великобритании и Германии действует система исключений по длительности рабочего времени, что позволяет подстраиваться под специфику разных сфер деятельности. Подчёркивается также жёсткость южнокорейских мер наказания за нарушения правил, регулирующих длительность рабочего времени. Они караются лишением свободы до 2 лет, а также штрафом до 20 млн вон (15 тыс. долларов). В США наказания за такой проступок нет, а во Франции налагается штраф. В Федерации корейских промышленников отметили, что действующая в РК система не соответствует новым требованиям четвёртой промышленной революции.