В первой декаде июля в РК рекордно высокая температура с 1973 года

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В первой декаде июля средняя температура воздуха составила в РК +27,1°C, а средний максимум +32°C. Это максимальные показатели за указанный период с 1973 года, когда началось ведение соответствующей статистики. Об этом сообщили 4 августа в Корейской метеорологической администрации. Отмечается, что это связано с влиянием антициклона на севере Тихого океана, из-за которого в страну проник жаркий и влажный воздух. В указанный период было зафиксировано жарких дней и тропических ночей больше, чем в среднем за предыдущие годы. Из-за высокой влажности ощущаемая температура в середине дня практически постоянно превышала +33°C. За первые 10 дней июля по всей стране было в среднем 5,8 жарких, что на 1,7 дня больше, чем в предыдущие годы, а также 3,8 тропических ночи. Это на одну ночь больше, чем раньше. Среднее количество осадков составило 178,4 миллиметра, что на 118,1 миллиметра меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что большинство дождей были ливнями, вызванными нестабильностью атмосферы, а не муссонным фронтом. Между тем, жаркая погода продолжается, а тропические ночи фиксируются с 26 июля. Синоптики предупреждают, что к 6 августа ощущаемая температура снова превысит +33°C. Будут идти кратковременные сильные дожди. В этой связи в период с полудня до 17 часов, когда температура воздуха самая высокая, рекомендовано до минимума сократить пребывание на открытом воздухе. В период с 20 мая по 3 августа в стране зарегистрированы 1.074 пострадавших от жары. Это на 30 человек больше, чем за тот же период прошлого года.