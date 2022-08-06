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4 августа в РК вступил в силу специальный закон о полупроводниках, призванный усилить поддержку отрасли. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, полное название закона «О специальных мерах по повышению и защите конкурентоспособности высокотехнологичных стратегических отраслей экономики». В соответствии с его положениями, высокотехнологичные отрасли, которым будет присвоен статус стратегических, получат усиленную поддержку. В частности, закон предусматривает сокращение сроков обработки заявок на лицензирование до 45–90 дней, оказание поддержки в покрытии расходов на создание производственной базы, освобождение от предоставления предварительного технико-экономического обоснования. Кроме того, правительство планирует оказывать содействие в обеспечении стратегических отраслей квалифицированными кадрами за счёт взаимодействия со специализированными вузами и расширения соответствующих образовательных программ, а также предоставления грантов на обучение.