В РК расширяют применение искусственного интеллекта в сфере финансов

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Финансовые власти окажут поддержку в активизации применения технологий искусственного интеллекта в сфере финансов. Об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета Ким Со Ён, выступая 4 августа на конференции, посвящённой обсуждению данного вопроса. В ней приняли участие представители крупных банков, страховых компаний, компаний-операторов кредитных карт, телекоммуникационных компаний, организации Korea credit data и других профильных учреждений. Ким Со Ён подчеркнул, что повышение уровня технологий искусственного интеллекта является обязательным условием для эффективного применения больших данных. Он заявил, что власти будут активно устранять факторы, сдерживающие использование искусственного интеллекта в финансовой сфере. Финансовый комитет намерен обеспечить доступ профильных компаний к качественным данным. В настоящий момент действуют регулирующие меры, ограничивающие работу по созданию баз больших данных. К примеру, запрещено повторное применение уже накопленных данных. Отмечается, что искусственный интеллект наиболее широко представлен в пяти сферах – оценка кредитного рейтинга, робо-эдвайзер — автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации, чат-бот, персонализированные рекомендации, выявление аномальных транзакций (FDS).